Ставропольские активы бизнесмена Тедеева выставили на торги за 159,8 млн рублей

Самый дорогой из четырех лотов — №2, его оценили в 86,28 млн руб. В состав входят участок площадью 3,41 га в селе Московском Изобильненского округа, гостиница на 945,7 кв. м, бытовой корпус на 310,4 кв. м, станция техобслуживания на 881,1 кв. м и шиномонтажная мастерская на 58,7 кв. м. Лот №5 выставили за 40,49 млн руб.: это магазин, основное строение и два цеха по розливу минеральной воды и безалкогольных напитков в поселке Ясная Поляна Предгорного округа. Совокупная площадь четырёх зданий — 1 482,4 кв. м.