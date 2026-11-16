Ставропольские активы бизнесмена Тедеева выставили на торги за 159,8 млн рублей
Финансовый управляющий Константина Тедеева выставил на открытый аукцион четыре крупных имущественных комплекса в Ставропольском крае. Совокупная начальная цена лотов составляет 159,8 млн руб. Заявки на площадке «МЭТС» принимают с 16 ноября по 20 декабря, торги назначили на 22 декабря 2026 года. Объявления появились в ЕФРСБ.
Самый дорогой из четырех лотов — №2, его оценили в 86,28 млн руб. В состав входят участок площадью 3,41 га в селе Московском Изобильненского округа, гостиница на 945,7 кв. м, бытовой корпус на 310,4 кв. м, станция техобслуживания на 881,1 кв. м и шиномонтажная мастерская на 58,7 кв. м. Лот №5 выставили за 40,49 млн руб.: это магазин, основное строение и два цеха по розливу минеральной воды и безалкогольных напитков в поселке Ясная Поляна Предгорного округа. Совокупная площадь четырёх зданий — 1 482,4 кв. м.
Ещё 14,16 млн руб. составляет начальная цена лота №4 — комплекса зданий в селе Московском, в который входят производственный цех площадью 904,4 кв. м и четыре вспомогательных объекта. Участок площадью 9 291 кв. м принадлежит должнику на праве долевой собственности: на торги выставили половину. Лот №7 за 18,86 млн руб. включает участок в Ставрополе площадью 948 кв. м и две квартиры на улице Индустриальной — площадью 58,9 и 47,9 кв. м. Шаг торгов по каждому лоту равен 5% начальной цены: от 707,9 тыс. руб. до 4,31 млн руб.
История продажи связана с банкротством индивидуального предпринимателя Константина Тедеева. Дело 7 суд возбудил в мае 2017 года по заявлению налоговой инспекции. В 2019 году суд ввел реструктуризацию долгов и назначил финансовым управляющим Владимира Фоменко. В дальнейшем спор вокруг имущества привел к его возврату в конкурсную массу: апелляционный суд оставил в силе вывод первой инстанции о недействительности договора купли-продажи от 15 августа 2016 года, поскольку сделка уменьшила имущество, доступное кредиторам, и предусматривала неравноценное встречное исполнение. Суд постановил истребовать спорные объекты у покупателя.
Этот имущественный комплекс уже пытались продать: опубликованное в 2022 году объявление о торгах включало гостиницу, сервисные здания и участок в Московском, а также другие активы должника. В нынешних сообщениях выставлены отдельные лоты с иной нумерацией и ценами.
Победитель должен подписать договор в течение пяти дней после получения предложения управляющего и оплатить покупку в течение 30 дней после подписания договора. Задаток зачтут в цену. Управляющий предлагает осматривать имущество в рабочие дни по предварительной договоренности.