На должность главы апелляционного суда в Новосибирске претендует один кандидат
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит заявление Сергея Колесникова о рекомендации на должность председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции (Новосибирск), указывается на сайте коллегии. Сергей Колесников является единственным кандидатом на этот пост. Сейчас он занимает должность зампреда Псковского областного суда.
В апреле ВККС прекратила полномочия Марины Алексиной, которая возглавляла Пятый апелляционный суд с момента его создания в октябре 2018 года. Основанием стало ее заявление об отставке.