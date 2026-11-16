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Выпуск газеты №211/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Сибирь

На должность главы апелляционного суда в Новосибирске претендует один кандидат

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит заявление Сергея Колесникова о рекомендации на должность председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции (Новосибирск), указывается на сайте коллегии. Сергей Колесников является единственным кандидатом на этот пост. Сейчас он занимает должность зампреда Псковского областного суда.

Влад Некрасов / Коммерсантъ

В апреле ВККС прекратила полномочия Марины Алексиной, которая возглавляла Пятый апелляционный суд с момента его создания в октябре 2018 года. Основанием стало ее заявление об отставке.

Авторы

  • Илья Николаев