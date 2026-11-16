Подрядчик потребовал 11,2 млн рублей от АНО «Дом народного единства»
Компания «Благовест» потребовала в судебном порядке 11,2 млн руб. долга с процентами у АНО «Дом народного единства», следует из опубликованных материалов дела. Разбирательство касается проекта «Социальный участковый» по контракту стоимостью 43,8 млн руб., подписанному в декабре 2025 года.
Подрядчик обязался оказать услуги по освещению проекта в медиа: подготовке «уникальных и оригинальных материалов», PR-сопровождению, устным консультациям, организации съемки видеоматериалов и публикаций в СМИ. Договор был заключен на один год, задолженность АНО за февраль—апрель 2026 года оценили в 10,9 млн руб. из расчета 3,6 млн руб. за каждый месяц.
Представители АНО заявили ходатайство о проведении экспертизы объема и качества оказанных услуг.
Как писал «Ъ-Приволжье», прокуратура Нижегородской области потребовала признать ничтожными контракты АНО «Дом народного единства» на 31,7 млн руб. для проекта «Социальный участковый». Их получило ООО «Центр информационного содействия» политтехнолога Михаила Халуги, осужденного за мошенничество во время выборов в Дзержинске. В надзорном ведомстве полагают, что подрядчик получил контракты благодаря взятке бывшему директору АНО Роману Кошелеву.