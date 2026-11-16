Подрядчик обязался оказать услуги по освещению проекта в медиа: подготовке «уникальных и оригинальных материалов», PR-сопровождению, устным консультациям, организации съемки видеоматериалов и публикаций в СМИ. Договор был заключен на один год, задолженность АНО за февраль—апрель 2026 года оценили в 10,9 млн руб. из расчета 3,6 млн руб. за каждый месяц.