Заброшенный особняк продают в Павлове Нижегородской области за рубль
Купеческий особняк конца XVIII века выставлен на торги в городе Павлове Нижегородской области, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков. Начальная стоимость заброшенного здания площадью 718,7 кв. м, составляет 1 руб. Объект не эксплуатируется около 40 лет.
В 1907 году в доме на улице Ленина, 29 было открыто четырехклассное мужское училище. В конце XIX века там размещался музей образцов промышленных изделий, а после революции и до середины 1960-х годов — школа и отдел образования.
Заявки на участие в торгах принимаются до 10 декабря.