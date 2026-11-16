В Стерлитамаке водителя признали виновным в гибели двух человек в ДТП
Стерлитамакский городской суд вынес приговор 44-летнему жителю Оренбургской области за нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, суд приговорил его к четырем годам и восьми месяцам колонии-поселения, лишив водительских прав на два с половиной года.
По данным ведомства, в июле 2025 года подсудимый за рулем Lada Largus при повороте на перекрестке дороги Уфа — Оренбург столкнулся со встречным автомобилем Kia Optima.
Двое пассажиров Lada скончались на месте происшествия, водителя Kia госпитализировали. Кроме того, здоровью пассажирки иномарки причинен тяжкий вред.
Обвиняемый не признал вину.