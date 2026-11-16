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Выпуск газеты №211/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Башкортостан

В 2027 году в Башкирии создадут восемь кластеров среднего профобразования

По итогам конкурсного отбора, который проводило Минпросвещения России, в 2027 году в Башкирии создадут еще восемь кластеров среднего профессионального образования, и их число достигнет 35, сообщил на оперативном совещании в ЦУРе министр просвещения региона Ильдар Мавлетбердин.
По его словам, с 2022 года модернизировали 27 колледжей в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Это позволило вовлечь работодателей в образовательный процесс и готовить кадры под их заказ. За время реализации проекта привлечено более 3 млрд руб. из федерального бюджета, 1,6 млрд руб. из бюджета Башкирии и 779 млн руб. от заинтересованных работодателей. Средства потратят на ремонт колледжей и закупку высокотехнологичного оборудования.

Авторы

  • Майя Иванова