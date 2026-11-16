В 2027 году в Башкирии создадут восемь кластеров среднего профобразования

По его словам, с 2022 года модернизировали 27 колледжей в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Это позволило вовлечь работодателей в образовательный процесс и готовить кадры под их заказ. За время реализации проекта привлечено более 3 млрд руб. из федерального бюджета, 1,6 млрд руб. из бюджета Башкирии и 779 млн руб. от заинтересованных работодателей. Средства потратят на ремонт колледжей и закупку высокотехнологичного оборудования.