Жительницу Ростовского района обманули под предлогом замены домофона

По данным полиции, женщине 1976 года рождения позвонил неизвестный и под предлогом замены домофонной системы попросил продиктовать код из СМС. После этого с ней связался якобы сотрудник портала «Госуслуги» и сообщил о взломе личного кабинета и попытках оформить на нее кредиты. Чтобы избежать финансовых потерь, звонивший предложил перевести деньги на «безопасный» счет.