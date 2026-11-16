Жительницу Ростовского района обманули под предлогом замены домофона
Жительница Ростовского района Ярославской области лишилась более 400 тыс. руб. после звонка лжесотрудника технической поддержки, который предложил заменить домофон в подъезде. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
По данным полиции, женщине 1976 года рождения позвонил неизвестный и под предлогом замены домофонной системы попросил продиктовать код из СМС. После этого с ней связался якобы сотрудник портала «Госуслуги» и сообщил о взломе личного кабинета и попытках оформить на нее кредиты. Чтобы избежать финансовых потерь, звонивший предложил перевести деньги на «безопасный» счет.
Женщина выполнила указания мошенника. Сначала она несколькими операциями перевела собственные накопления, затем через банкомат перечислила неизвестным более 400 тыс. руб.
Следственный отдел ОМВД России «Ростовский» возбудил уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).