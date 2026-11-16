Треть работающих ижевчан рассчитывают получить тринадцатую зарплату
При этом премии всем сотрудникам готовы выдать 20% работодателей
35% трудоустроенных ижевчан ожидают годовую премию, следует из опроса SuperJob. При этом 34% сказали, что таких бонусов в их компании не бывает, а 14% связали отсутствие выплат с нестабильным финансовым положением работодателя.
Чаще на премию рассчитывает молодежь в возрасте до 35 лет — 39%. Среди тех, кто старше, таких насчитывается 31%. Отмечается, что респонденты с доходом до 100 тыс. руб. реже надеются на выплату — 32% против 38% тех, кто зарабатывает больше указанной суммы.
Как указали участники опроса, 13-я зарплата пойдет на накопления (16%), закрытие кредитов (14%) и отпуск (12%). 5% респондентов потратят премию на подарки, по 3% — на образование и ремонт.
При этом из опрошенных работодателей 30% выплачивать премии сотрудникам не планируют. 20% готовы выдать их всем сотрудникам, 17% — выборочно определенным работникам или отделам. Еще треть не приняла решения.
По результатам опроса «Ъ FM» участников рынка все больше компаний планируют отказаться от новогодних премий. К 2027 году в среднем планируется сокращение штата сотрудников на 10-20% либо до праздников, либо в январе. «Причем каждая пятая делает это при растущей выручке»,— пишет издание. Предприятия также не боятся снижать зарплатные ожидания соискателей — до 15-20%.