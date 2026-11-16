Треть работающих ижевчан рассчитывают получить тринадцатую зарплату

По результатам опроса «Ъ FM» участников рынка все больше компаний планируют отказаться от новогодних премий. К 2027 году в среднем планируется сокращение штата сотрудников на 10-20% либо до праздников, либо в январе. «Причем каждая пятая делает это при растущей выручке»,— пишет издание. Предприятия также не боятся снижать зарплатные ожидания соискателей — до 15-20%.