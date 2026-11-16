Жительница Перми отсудила у автодилера 5 млн рублей за неисправное авто

По условиям гарантии срок устранения недостатков не должен был превышать 45 дней, однако окончание ремонта было просрочено на два дня. Кроме того, при выдаче автомобиля пермячке не предоставили документы, подтверждающие проведенные работы и исправность машины. В акте выполненных работ также отсутствовали сведения об использованных запчастях и сути ремонта. Женщина направила продавцу претензию с требованием расторгнуть договор куплипродажи и вернуть уплаченные за автомобиль средства, а также компенсировать разницу в стоимости машины на момент покупки и на дату рассмотрения спора, возместить сопутствующие расходы, в том числе затраты на эвакуацию, страховку и покупку зимних шин.