Жительница Перми отсудила у автодилера 5 млн рублей за неисправное авто
Судебные приставы добились взыскания более 5 млн руб. в пользу жительницы Перми, которой продали неисправный автомобиль. Как сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю, пермячка приобрела у автодилера легковой автомобиль CHANGAN UNI-K за 3,9 млн руб. Спустя полтора года эксплуатации иномарка вышла из строя из-за поломки двигателя. Владелица доставила машину в автосалон на эвакуаторе и передала ее на гарантийный ремонт.
По условиям гарантии срок устранения недостатков не должен был превышать 45 дней, однако окончание ремонта было просрочено на два дня. Кроме того, при выдаче автомобиля пермячке не предоставили документы, подтверждающие проведенные работы и исправность машины. В акте выполненных работ также отсутствовали сведения об использованных запчастях и сути ремонта. Женщина направила продавцу претензию с требованием расторгнуть договор куплипродажи и вернуть уплаченные за автомобиль средства, а также компенсировать разницу в стоимости машины на момент покупки и на дату рассмотрения спора, возместить сопутствующие расходы, в том числе затраты на эвакуацию, страховку и покупку зимних шин.
Требования остались без удовлетворения, женщина обратилась в суд, который обязал продавца выплатить стоимость авто, разницу в цене, убытки, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования, общей суммой 5 млн руб. Компания выплатила всю сумму долга.