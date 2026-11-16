Пассажиропоток поездами из Нижнего Новгорода в Москву за 10 месяцев вырос на 11%
Поездами из Нижнего Новгорода в Москву в январе – октябре 2026 года перевезено более 1,3 млн человек. Это на 10,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги (филиал ОАО «РЖД»).
Между городами курсирует 27 прямых и транзитных составов.
Пассажиропоток из Казани в столицу сохранился на уровне 2025 года – 641 тыс. человек, из Кирова — вырос на 14% (до 277 тыс. человек), из Ижевска — на 7,3% (до 126 тыс. пассажиров).
В ГЖД напомнили, что с 28 ноября 2026 года начнет курсировать новый поезд №99/100 сообщением Казань – Москва. Он будет ходить через день с остановками, в том числе, в Нижнем Новгороде (Стригино) и Владимире.