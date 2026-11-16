Поездами из Нижнего Новгорода в Москву в январе – октябре 2026 года перевезено более 1,3 млн человек. Это на 10,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги (филиал ОАО «РЖД»).