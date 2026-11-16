Бывшему директору перекрыли кран

Суд согласился с доводами конкурсного управляющего о том, что действия и бездействие руководителя привели к невозможности полного погашения требований кредиторов (ст. 61.11 Закона о банкротстве). В частности, Заур Самогов не предпринял мер по взысканию дебиторской задолженности с населения (16,7 млн руб.), в результате чего 3,6 млн руб. были списаны из-за пропуска срока исковой давности. Кроме того, предприятию был причинен ущерб в 9,023 млн руб. из-за незаконного использования нелицензионного программного обеспечения «1С», что подтверждено решением суда в 2024 году.