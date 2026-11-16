Бывшему директору перекрыли кран
Экс-руководителю «Терского Водоканала» грозит взыскание 73,5 млн рублей
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики признал доказанным наличие оснований для привлечения бывшего руководителя муниципального унитарного предприятия (МУП) «Терский Водоканал» Заура Самогова к субсидиарной ответственности по обязательствам предприятия.
Согласно материалам дела, рассмотрение вопроса о размере взыскания приостановлено до окончания расчетов с кредиторами. В привлечении к ответственности учредителя предприятия — местной администрации Терского района — суд отказал.
Иск о привлечении к субсидиарной ответственности в размере 73,54 млн руб. подал конкурсный управляющий МУП «Терский Водоканал» Сергей Гонов в рамках дела о банкротстве компании. Предприятие, признанное банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника в ноябре 2024 года, накопило общую задолженность перед кредиторами в размере 49 млн руб., при этом текущие расходы на процедуру составляют еще 24,26 млн руб.
В определении судья удовлетворила требования управляющего в отношении бывшего директора Заура Самогова, который возглавлял предприятие с декабря 2021 года по момент признания его банкротом.
Суд согласился с доводами конкурсного управляющего о том, что действия и бездействие руководителя привели к невозможности полного погашения требований кредиторов (ст. 61.11 Закона о банкротстве). В частности, Заур Самогов не предпринял мер по взысканию дебиторской задолженности с населения (16,7 млн руб.), в результате чего 3,6 млн руб. были списаны из-за пропуска срока исковой давности. Кроме того, предприятию был причинен ущерб в 9,023 млн руб. из-за незаконного использования нелицензионного программного обеспечения «1С», что подтверждено решением суда в 2024 году.
Также суд установил, что признаки объективного банкротства появились у «Терского Водоканала» еще в августе 2021 года, а к концу 2021 года финансовое состояние характеризовалось устойчивой неплатежеспособностью. Обязанность подать заявление о банкротстве возникла у руководителя не позднее января 2022 года, однако Заур Самогов ее не исполнил, что дополнительно является основанием для ответственности по ст. 61.12 Закона о банкротстве.
В отношении второго ответчика — МУ «Местная администрация Терского муниципального района КБР», являющегося учредителем «Водоканала», — в иске отказано. Суд указал, что специфика деятельности в сфере ЖКХ предполагает объективную убыточность и наличие дебиторской задолженности населения. Администрация передала предприятию необходимое имущество на праве хозяйственного ведения, а банкротство не было вызвано ее указаниями или иными недобросовестными действиями. Суд учел позицию Верховного Суда РФ о том, что муниципальное образование не несет ответственности по обязательствам созданного им неказенного предприятия, если не доказано, что его действия стали необходимой причиной банкротства.
Поскольку на момент рассмотрения невозможно точно определить итоговый размер непогашенных требований, производство по взысканию суммы с Заура Самогова приостановлено до завершения реализации имущества должника и расчетов с кредиторами. Определение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.