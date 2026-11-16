Сочи занимает второе место в РФ по стоимости комнат
Сочи занял второе место среди российских городов по стоимости комнат. В ноябре 2026 года средняя цена такого объекта составила 3,84 млн руб., увеличившись за год на 10,9%. Дороже комнаты продаются только в Москве, где средняя стоимость достигла 4,93 млн руб. Такие данные приводит федеральный портал «Мир квартир», изучивший рынок в 70 городах страны.
В среднем по России комната стоит 1,59 млн руб. За год цена выросла на 6,1%. Подорожание зафиксировано в 58 из 70 исследованных городов, снижение — в 11, еще в одном населенном пункте стоимость не изменилась.
Помимо Сочи, в первую тройку по стоимости комнат вошли Санкт-Петербург (3,04 млн руб., рост на 14,4%) и Москва. В Краснодаре средняя цена составила 1,82 млн руб., увеличившись на 7,7%. В Ростове-на-Дону комнаты, напротив, подешевели на 3,8%, до 1,45 млн руб. В Симферополе снижение составило 1,5%, до 2,56 млн руб., тогда как в Севастополе стоимость выросла на 2,1%, до 2,54 млн руб.
Наиболее заметное годовое подорожание аналитики зафиксировали в Иванове — на 30,7%, до 1,15 млн руб., Тольятти — на 26,9%, до 958 тыс. руб., и Череповце — на 24,4%, до 881 тыс. руб. Среди городов, где комнаты подешевели, лидируют Новокузнецк и Ленинградская область: в обоих случаях снижение составило 10,9%.
Количество объявлений о продаже комнат на портале Mirkvartir.ru за год увеличилось на 7%. Средняя площадь объекта в выборке составляет 21 кв. м.
По словам генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, комнаты в среднем на 60% дешевле малогабаритных квартир-студий и на 78% — полноразмерных квартир. При этом спрос на них ниже из-за ограниченной приватности и необходимости пользоваться общей кухней и санузлом. Этим господин Луценко объясняет более умеренный рост цен: за год комнаты подорожали на 6%, тогда как студии — на 13%, обычные квартиры — на 12%.