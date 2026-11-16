Сочи занимает второе место в РФ по стоимости комнат

По словам генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, комнаты в среднем на 60% дешевле малогабаритных квартир-студий и на 78% — полноразмерных квартир. При этом спрос на них ниже из-за ограниченной приватности и необходимости пользоваться общей кухней и санузлом. Этим господин Луценко объясняет более умеренный рост цен: за год комнаты подорожали на 6%, тогда как студии — на 13%, обычные квартиры — на 12%.