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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Сибирь

В красноярском селе выявили крупную нарколабораторию

За организацию нарколаборатории в одном из сел Красноярского края правоохранители задержали местного жителя. В ходе обысков у дилера было изъято более 50 кг запрещенных веществ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным полиции, красноярец для изготовления наркотиков купил земельный участок, где установил в надворных постройках оборудование, а также подготовил реактивы и химикаты. Оптовые партии веществ злоумышленник сбывал в Кемеровской области.
В отношении красноярца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство и пересылка запрещенных веществ). Фигуранту дела по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Авторы

  • Александра Стрелкова