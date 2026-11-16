Выдача кредитных карт в Удмуртии за месяц выросла на 4%
До 15,2 тысяч единиц
В октябре в Удмуртии выдали 15,2 тыс. кредитных карт. Это на 3,8% больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
Общий лимит по картам составил 1,7 млрд руб., прирост — 5% по сравнению с сентябрем. В среднем на «кредитку» приходилось 110 тыс. руб. За 10 месяцев в регионе выдали 136,9 тыс. кредитных карт с общим лимитом 15 млрд руб.
В целом по России в октябре банки открыли для россиян 1,5 млн кредитных договоров. За месяц показатель не изменился. Общий объем лимитов уменьшился на 2%, до 162,6 млрд руб.
Напомним, 246 тыс. жителей Удмуртии установили самозапреты на кредиты. Их доля среди населения республики — 17%. По этому показателю регион занимает 24-е место среди 85 субъектов РФ.