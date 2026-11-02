Самозапрет на кредиты действует у 246 тысяч жителей Удмуртии

За месяц жители Удмуртии подали 8,2 тыс. заявлений на установку самозапрета и 2,9 тыс. — на его снятие. За все время работы сервиса в республике направили 314,7 тыс. заявлений на установку ограничения и 44,3 тыс. — на отмену.