Самозапрет на кредиты действует у 246 тысяч жителей Удмуртии
За октябрь жители республики подали 8,2 тыс. заявлений на установку ограничения
В Удмуртии самозапрет на получение кредитов действует у 246 тыс. человек. Доля жителей республики с таким ограничением составляет 17%. По этому показателю регион занимает 24-е место среди 85 субъектов России, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ) за октябрь.
За месяц жители Удмуртии подали 8,2 тыс. заявлений на установку самозапрета и 2,9 тыс. — на его снятие. За все время работы сервиса в республике направили 314,7 тыс. заявлений на установку ограничения и 44,3 тыс. — на отмену.
По данным ОКБ, в целом по России самозапрет действует у 22,7 млн человек. С момента запуска сервиса россияне подали 29 млн заявлений на установку ограничения и 3,9 млн — на его снятие.