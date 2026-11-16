Замминистра спорта Ярославской области стал чемпион мира из Уфы
Артур Кабиров из Башкирии стал заместителем министра спорта Ярославской области. В этой должности он указан в справочнике ведомства на портале правительства региона.
Как сообщало агентство «Башинформ», в 2012 году господин Кабиров стал чемпионом мира по зимнему полиатлону на соревнованиях в Эстонии. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году он стал учредителем и директором спортивной школы «"Олимпийский" имени А.Р. Кабирова», то есть его самого. Школа имела сеть филиалов, ее воспитанники занимались футболом, волейболом, баскетболом, гимнастикой, единоборствами и другими видами спорта. Также Артур Кабиров являлся учредителем и гендиректором ряда коммерческих организаций, из состава учредителей которых он впоследствии вышел. В 2016-2020 годах был депутатом совета Уфимского района.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что сейчас обязанности министера спорта Ярославской области исполняет Артем Аристов. Прежняя и.о. министра Татьяна Трубинова больше не значится в списке руководителей органа на сайте правительства. О ее увольнении правительство региона официально не сообщало, в «СПАРК-Интерфакс» она указана как и.о. министра.