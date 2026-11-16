Анапа попала в десятку направлений для путешествий в одиночку в ноябре

Лидером по числу одиночных бронирований стал Санкт-Петербург, на который приходится 18% поездок. Второе место заняла Москва с долей 17%, третье — Сочи с 7%. Средняя стоимость ночи в этих городах составляет 2 504 руб., 3 936 руб. и 2 277 руб. соответственно. Средняя продолжительность поездок — четыре, четыре и пять ночей.