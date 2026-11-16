Анапа попала в десятку направлений для путешествий в одиночку в ноябре
Анапа вошла в десятку самых популярных российских направлений для путешествий в одиночку в ноябре 2026 года. На курорт приходится средняя стоимость ночи проживания в размере 2 315 руб., а продолжительность поездки составляет семь ночей. В рейтинге сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру» город занял десятое место.
Лидером по числу одиночных бронирований стал Санкт-Петербург, на который приходится 18% поездок. Второе место заняла Москва с долей 17%, третье — Сочи с 7%. Средняя стоимость ночи в этих городах составляет 2 504 руб., 3 936 руб. и 2 277 руб. соответственно. Средняя продолжительность поездок — четыре, четыре и пять ночей.
В первую десятку также вошли Краснодар (3 509 руб. за ночь, три ночи), Казань (3 825 руб., три ночи), Калининград (2 543 руб., четыре ночи), Геленджик (2 310 руб., три ночи), Кисловодск (2 777 руб., десять ночей) и Ялта (4 018 руб., семь ночей).
По данным сервиса, средняя стоимость ночи проживания при одиночных поездках в ноябре выросла на 16% по сравнению с ноябрем прошлого года.