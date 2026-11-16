Астраханский «Волгарь» опустился в «Серебро» после поражения от кировчан
Нападающий забил автогол
«Волгарь» покинул группу «Золото» Второй лиги Дивизиона А. Накануне астраханцы проиграли «Динамо» из Кирова со счетом 0:1. Матч проходил дома на стадионе «Центральный».
Исход встречи решил единственный забитый мяч. Во втором тайме после розыгрыша углового гол в свои ворота забил нападающий «Волгаря» Дмитрий Лесников.
По результатам осенней части сезона «Динамо» из Кирова возглавляет турнирную таблицу группы «Золото». Весной они в числе шести лучших команд поборются за выход в Первую лигу.
Астраханская команда после серии проигрышей ищет нового главного тренера, который вернет «Волгарь» в группу «Золото» Второй лиги, а затем выведет в ФНЛ. 11 ноября на пресс-конференции, посвященной окончанию осенней части сезона, зампред астраханского правительства Илья Волынский сообщил об увольнении Игоря Колыванова. Его работу признали неудовлетворительной.
Ранее губернатор Игорь Бабушкин раскритиковал результаты астраханских футболистов после четырех лет в ФНЛ. Глава региона отметил равнодушие игроков и предложил расстаться с теми, кому не дорог герб клуба.