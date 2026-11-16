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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Средняя Волга

Астраханский «Волгарь» опустился в «Серебро» после поражения от кировчан

Нападающий забил автогол
«Волгарь» покинул группу «Золото» Второй лиги Дивизиона А. Накануне астраханцы проиграли «Динамо» из Кирова со счетом 0:1. Матч проходил дома на стадионе «Центральный».
«Волгарь» покинул группу «Золото» Второй лиги

«Волгарь» покинул группу «Золото» Второй лиги

ФК «Волгарь»

Исход встречи решил единственный забитый мяч. Во втором тайме после розыгрыша углового гол в свои ворота забил нападающий «Волгаря» Дмитрий Лесников.
По результатам осенней части сезона «Динамо» из Кирова возглавляет турнирную таблицу группы «Золото». Весной они в числе шести лучших команд поборются за выход в Первую лигу.
Астраханская команда после серии проигрышей ищет нового главного тренера, который вернет «Волгарь» в группу «Золото» Второй лиги, а затем выведет в ФНЛ. 11 ноября на пресс-конференции, посвященной окончанию осенней части сезона, зампред астраханского правительства Илья Волынский сообщил об увольнении Игоря Колыванова. Его работу признали неудовлетворительной.
Ранее губернатор Игорь Бабушкин раскритиковал результаты астраханских футболистов после четырех лет в ФНЛ. Глава региона отметил равнодушие игроков и предложил расстаться с теми, кому не дорог герб клуба.

Авторы

  • Марина Окорокова