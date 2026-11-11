Астраханский губернатор потребовал разобраться в причинах провала «Волгаря»

Глава региона попросил детально проанализировать работу главного тренера и тренерского штаба. Отдельно он обратил внимание на равнодушие футболистов. «Если они не астраханцы и им не дорог герб, то давайте с ними расставаться. Искать тех людей, для которых будет счастье играть за футбольную команду „Волгарь“», — сказал господин Бабушкин и потребовал принять решения, которые позволят исправить ситуацию и к концу сезона вернуться «к золоту».