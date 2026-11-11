Астраханский губернатор потребовал разобраться в причинах провала «Волгаря»
Последние матчи заканчиваются ничьей или проигрышами
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин раскритиковал руководство футбольного клуба «Волгарь» и потребовал разобраться в причинах падения результатов, сообщает AST-NEWS. По его словам, после четырех успешных лет в ФНЛ постепенное движение к позиции середняка второй лиги никого не устраивает.
Глава региона попросил детально проанализировать работу главного тренера и тренерского штаба. Отдельно он обратил внимание на равнодушие футболистов. «Если они не астраханцы и им не дорог герб, то давайте с ними расставаться. Искать тех людей, для которых будет счастье играть за футбольную команду „Волгарь“», — сказал господин Бабушкин и потребовал принять решения, которые позволят исправить ситуацию и к концу сезона вернуться «к золоту».
В мае 2026 года новым главным тренером «Волгаря» стал Игорь Колыванов, ранее побеждавший в чемпионате Европы и как футболист, и как тренер. Тогда губернатор ставил задачу попасть в стыковые матчи за выход в Первую лигу, а затем сформировать команду, способную бороться за высокие места.
После 13 матчей «Волгарь» под руководством господина Колыванова занимал седьмое место и отставал от шестой строчки, дающей право на стыковые матчи, лишь на одно очко. Последние матчи в октябре-ноябре заканчивались либо ничьей, либо проигрышем астраханской команды. Игра 8 ноября завершилась в пользу саратовского «Сокола» со счетом 0:2.