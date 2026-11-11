Главный тренер астраханского «Волгаря» уволен после критики губернатора

Перед сезоном «Волгарю» поставили задачу вернуться в Первую лигу. По словам Ильи Волынского, несмотря на уход основного спонсора в 2024 году, финансирование сохранили за счет привлеченных партнеров, задержек по зарплате не было, а базу модернизировали. Все условия, кроме спортивной составляющей, были созданы, а кадровые запросы тренерского штаба удовлетворяли на 100%.