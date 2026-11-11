Главный тренер астраханского «Волгаря» уволен после критики губернатора
Его работу признали неудовлетворительной
Главный тренер астраханского «Волгаря» Игорь Колыванов уволен. Об этом сообщил председатель попечительского совета клуба, зампред правительства Астраханской области Илья Волынский на пресс-конференции, посвященной завершению осенней части сезона.
Работу господина Колыванова признали неудовлетворительной. На последний домашний матч команду выведет и. о. главного тренера Наиль Магжанов. Клуб параллельно ищет нового специалиста, перед которым поставят задачу вернуть команду в «золото» Второй лиги, а затем выйти в ФНЛ.
Перед сезоном «Волгарю» поставили задачу вернуться в Первую лигу. По словам Ильи Волынского, несмотря на уход основного спонсора в 2024 году, финансирование сохранили за счет привлеченных партнеров, задержек по зарплате не было, а базу модернизировали. Все условия, кроме спортивной составляющей, были созданы, а кадровые запросы тренерского штаба удовлетворяли на 100%.
Игроки объяснили нестабильную игру и низкую результативность частыми травмами и психологическим давлением, из-за которого команда теряла очки в концовках матчей.
Ранее провал «Волгаря» прокомментировал губернатор Игорь Бабушкин: он раскритиковал результаты команды после четырех лет в ФНЛ и потребовал детально разобраться в работе тренерского штаба. Также он обратил внимание на равнодушие футболистов и предложил расставаться с теми, кому не дорог герб клуба. После 13 матчей «Волгарь» занимал седьмое место, отставая от шестой строчки, дающей право на стыковые матчи, на одно очко. 8 ноября команда проиграла саратовскому «Соколу» со счетом 0:2.