За 2,4 млрд рублей хотят капитально отремонтировать 9 км трассы Воронеж — Тамбов
Федеральное казенное учреждение Упрдор Москва–Харьков ищет подрядчика для капитального ремонта автомобильной дороги Р-193 Воронеж — Тамбов на участке км 10+038 — км 19+000 под Воронежем. Максимальная цена контракта составляет 2,4 млрд руб. Провести ремонт требуется в период с 15 декабря 2026-го по 30 ноября 2028-го с введением участка трассы в эксплуатацию 15 декабря 2028 года. Информация появилась в ЕИС «Закупки».
Работы оплатят из средств федерального бюджета. Для будущего подрядчика предусмотрен аванс в размере 23% от итоговой суммы контракта. В 2026 году работы будут профинансированы на 540 млн руб., в 2027-м — на 387,6 млн руб., а остальная сумма будет перечислена в 2028-м.
Гарантийные сроки на результаты работ должны составить:
земляное полотно — шесть лет;
основание дорожной одежды — шесть лет;
нижний слой покрытия — пять лет;
верхний слой покрытия, тротуары и дорожки — четыре года;
водопропускные трубы — шесть лет;
регуляционные сооружения — шесть лет;
бетонные изделия и конструкции — шесть лет;
металлическое барьерное ограждение — пять лет;
дорожные знаки — десять лет;
стойки и опоры дорожных знаков — пять лет;
наружное электроосвещение — пять лет;
разметка термопластиком — один год.
Заявки на участие в торгах будут принимать до 30 ноября. Итоги определения подрядчика подведут 3 декабря.
В конце октября «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что победителем конкурса на ремонт дорог в пяти районах Воронежской области стало местное ООО «СМУ-90» — подрядчик второго этапа реконструкции Остужевской развязки. Цена контракта составила 520 млн руб.