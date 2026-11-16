За 2,4 млрд рублей хотят капитально отремонтировать 9 км трассы Воронеж — Тамбов

Работы оплатят из средств федерального бюджета. Для будущего подрядчика предусмотрен аванс в размере 23% от итоговой суммы контракта. В 2026 году работы будут профинансированы на 540 млн руб., в 2027-м — на 387,6 млн руб., а остальная сумма будет перечислена в 2028-м.