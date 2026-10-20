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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Черноземье

«СМУ-90» отремонтирует дороги в пяти районах Воронежской области за 520 млн

Победителем конкурса на ремонт дорог в пяти районах Воронежской области стало местное ООО «СМУ-90» (подрядчик второго этапа реконструкции Остужевской развязки в облцентре). Компания получила 100 баллов по итогам оценки заявок, тогда как второй участник — 60. Имя конкурента в протоколе не раскрывается. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Начальную цену контракта в 520 млн руб. участники не снижали. Работы профинансируют из областного и федерального бюджетов. Начать их необходимо не позднее 1 сентября 2027-го, завершить ремонт — до 30 ноября.
«СМУ-90» предстоит отремонтировать шесть участков дорог:

  • Нижнедевицк — Скупая Потудань в Нижнедевицком районе;

  • Новая Усмань — Тимирязево — Горенские Выселки в Новоусманском районе;

  • дорогу от обхода Воронежа через Большую Верейку и Ломово до села Чистая Поляна в Рамонском районе;

  • Рамонь — Сенное в Рамонском районе;

  • дорогу от обхода Воронежа через Терновое до Гудовки в Семилукском районе;

  • подъезд к заводу «Золотой початок» от трассы Курск — Борисоглебск через Хохольский и Репьевку в Хохольском районе.

По данным Rusprofile, ООО «СМУ-90» было зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2008 года для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 90% компании принадлежит Вардану (Айковичу) Агароняну, 10% — Айку (Вардановичу) Агароняну. Директор — Александр Сотников. По итогам 2025 года выручка общества составила 10 млрд руб. (+49%, годом ранее — 6,9 млрд), чистая прибыль — 272 млн руб. (-10%, 302 млн). С 2011 года «СМУ-90» выиграло 427 госконтрактов на 47 млрд руб. в сумме.

В начале октября «Ъ-Черноземье» сообщал, что ООО «СМУ-90» получило контракт стоимостью 580 млн руб. В рамках него нужно отремонтировать четыре участка трасс в Верхнехавском, Каширском и Панинском районах Воронежской области.
Мария Свиридова