«СМУ-90» отремонтирует дороги в пяти районах Воронежской области за 520 млн

Победителем конкурса на ремонт дорог в пяти районах Воронежской области стало местное ООО «СМУ-90» (подрядчик второго этапа реконструкции Остужевской развязки в облцентре). Компания получила 100 баллов по итогам оценки заявок, тогда как второй участник — 60. Имя конкурента в протоколе не раскрывается. Информация об этом появилась на портале госзакупок.