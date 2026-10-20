«СМУ-90» отремонтирует дороги в пяти районах Воронежской области за 520 млн
Нижнедевицк — Скупая Потудань в Нижнедевицком районе;
Новая Усмань — Тимирязево — Горенские Выселки в Новоусманском районе;
дорогу от обхода Воронежа через Большую Верейку и Ломово до села Чистая Поляна в Рамонском районе;
Рамонь — Сенное в Рамонском районе;
дорогу от обхода Воронежа через Терновое до Гудовки в Семилукском районе;
подъезд к заводу «Золотой початок» от трассы Курск — Борисоглебск через Хохольский и Репьевку в Хохольском районе.
По данным Rusprofile, ООО «СМУ-90» было зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2008 года для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 90% компании принадлежит Вардану (Айковичу) Агароняну, 10% — Айку (Вардановичу) Агароняну. Директор — Александр Сотников. По итогам 2025 года выручка общества составила 10 млрд руб. (+49%, годом ранее — 6,9 млрд), чистая прибыль — 272 млн руб. (-10%, 302 млн). С 2011 года «СМУ-90» выиграло 427 госконтрактов на 47 млрд руб. в сумме.