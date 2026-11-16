Жительнице Самарской области вынесен приговор за обмен у соседки билетов банка приколов на настоящие деньги

По информации надзорного ведомства, фигурантка использовала банкнотоподобные изделия, внешне имитирующие денежные купюры номиналом 5000, 2000 и 1000 руб. Она обманула свою 85-летнюю соседку и в течение трех дней подряд обменивала у нее фальшивые банкноты на настоящие.