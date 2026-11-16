Жительнице Самарской области вынесен приговор за обмен у соседки билетов банка приколов на настоящие деньги
В Самарской области суд признал виновной местную жительницу по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщает региональная прокуратура.
Подсудимой назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 5 % в доход государства. Удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны в полном объеме.
По информации надзорного ведомства, фигурантка использовала банкнотоподобные изделия, внешне имитирующие денежные купюры номиналом 5000, 2000 и 1000 руб. Она обманула свою 85-летнюю соседку и в течение трех дней подряд обменивала у нее фальшивые банкноты на настоящие.
Общая сумма причиненного ущерба составила 26 тыс. руб. Подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном.