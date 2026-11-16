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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Башкортостан

Уфимца арестовали по обвинению в подготовке теракта

23-летний житель Уфы обвиняется в подготовке теракта (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба УФСБ по Башкирии, уфимец планировал поджог трансформаторной подстанции на объекте железнодорожной инфраструктуры. Он был задержан с поличным.
По данным следствия, уфимец стал жертвой телефонного мошенничества, потеряв 370 тыс. руб. кредитных средств и 238 тыс. руб., принадлежавших его родителям. Мошенники пообещали вернуть деньги в обмен на поджог подстанции.
В ходе допроса он признал, что осознавал потенциальную опасность для граждан, но действовал исключительно из желания вернуть деньги, отметили в УФСБ.
Постановлением Кировского райсуда обвиняемый был арестован.

Авторы

  • Олег Вахитов