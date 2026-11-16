Уфимца арестовали по обвинению в подготовке теракта
23-летний житель Уфы обвиняется в подготовке теракта (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Как сообщила пресс-служба УФСБ по Башкирии, уфимец планировал поджог трансформаторной подстанции на объекте железнодорожной инфраструктуры. Он был задержан с поличным.
По данным следствия, уфимец стал жертвой телефонного мошенничества, потеряв 370 тыс. руб. кредитных средств и 238 тыс. руб., принадлежавших его родителям. Мошенники пообещали вернуть деньги в обмен на поджог подстанции.
В ходе допроса он признал, что осознавал потенциальную опасность для граждан, но действовал исключительно из желания вернуть деньги, отметили в УФСБ.
Постановлением Кировского райсуда обвиняемый был арестован.