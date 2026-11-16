Роспотребнадзор изъял более 700 кг некачественного мяса в Оренбуржье

Всего в январе-сентябре 2026 года были проведены проверки 92 хозяйствующих субъектов на 647 объектах, осуществляющих обращение мяса и мясной продукции. Нарушения выявлены в части санитарно-технического состояния и содержания производственных помещений, условий реализации продукции, а также маркировки мясной продукции.