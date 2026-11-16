Омск выбран местом проведения чемпионата России по фигурному катанию в 2028 году
Местом проведения чемпионата России по фигурному катанию в 2028 году выбран Омск. Об этом сообщили губернатор Виталий Хоценко и генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
«Договорились, что Омск — Новогодняя столица России — будет принимать чемпионат России по фигурному катанию 2028 года в декабре 2027-го»,— рассказал глава региона.
В предстоящем году чемпионат состоится в Челябинске. Омск уже принимал первенство — в декабре 2024 года.
Как писал «Ъ-Сибирь», накануне в Омске завершился пятый этап Гран-при России «Сердце Сибири». Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли первое место в танцах на льду. Победителями Гран-при стали также пара Таисия Щербинина и Артем Петров, а у одиночников — Лидия Плескачева и Лев Лазарев.