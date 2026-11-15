Фигуристы Кагановская и Некрасов стали победителями Гран-при в Омске

Второе и третье места у пар из Москвы. Александра Степанова и Иван Букин завоевали серебро с отставанием всего в четыре сотых балла (202,84). Ирина Хавронина и Девид Нарижный стали обладателями бронзовых медалей — у них 191,19 балла.