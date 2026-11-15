Фигуристы Кагановская и Некрасов стали победителями Гран-при в Омске
Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли первое место в танцах на льду на пятом этапе Гран-при России «Сердце Сибири» в Омске. Танцевальный дуэт, представляющий Санкт-Петербург, по сумме двух выступлений набрал 202,88 балла.
Второе и третье места у пар из Москвы. Александра Степанова и Иван Букин завоевали серебро с отставанием всего в четыре сотых балла (202,84). Ирина Хавронина и Девид Нарижный стали обладателями бронзовых медалей — у них 191,19 балла.
По информации национальной Федерации фигурного катания на коньках, Василиса Кагановская и Максим Некрасов выиграли уже второй этап российской серии Гран-при этого сезона. Ранее ученики Алексея Горшкова и Анжелики Крыловой первенствовали в Петербурге.
В соревнованиях одиночниц первой стала Лидия Плескачева, набравшая по сумме двух программ 220,28 балла. Второе место заняла Мария Захарова (213,68). Замкнула тройку сильнейших Софья Муравьева (204,15).