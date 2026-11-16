В Ярославской области за ночь нейтрализовали 20 беспилотников
В ночь на 16 ноября средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 20 беспилотников на территории Ярославской области. Об этом в 7:31 сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в MAX. Погибших и пострадавших нет.
Как сообщал «Ъ-Ярославль», беспилотную опасность в регионе объявили в 0:47. В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. В 2:18 губернатор сообщил о нейтрализации пяти беспилотников и восстановлении движения. В 4:29 он сообщил о повторном перекрытии выезда, в 4:56 — о снятии ограничений. Отбой беспилотной опасности объявили в 7:17.
Росавиация ночью ограничивала прием и выпуск воздушных судов в ярославском аэропорту Туношна. В 7:04 ограничения сняли.
Губернатор призвал при обнаружении обломков беспилотников не приближаться к ним и не пользоваться рядом с ними телефоном. Сообщить о находке по номеру 112 следует с безопасного расстояния.