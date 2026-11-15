В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы из-за опасности БПЛА
Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыли из-за беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Проезд закрыт от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Глава региона призвал водителей воздержаться от поездок в этом направлении и его окрестностях либо выбирать объездной маршрут.
По словам Михаила Евраева, подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности. Ограничение действует до отбоя сигнала «Беспилотная опасность».