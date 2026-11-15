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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Ярославль

В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы из-за опасности БПЛА

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыли из-за беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Александр Казаков / Коммерсантъ

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Проезд закрыт от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Глава региона призвал водителей воздержаться от поездок в этом направлении и его окрестностях либо выбирать объездной маршрут.
По словам Михаила Евраева, подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности. Ограничение действует до отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Авторы

  • Виктория Самко