Росгранстрой проверил проектную документацию пункта пропуска аэропорта Ижевска
Пропускная способность составит 140 пассажиров в час
Росгранстрой сообщил, что межведомственная комиссия проверила соответствие пункта пропуска через госграницу в аэропорту Ижевска проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«После ввода в эксплуатацию пропускная способность пункта пропуска составит 140 пассажиров в час»,— указывает Росгранстрой. Сейчас он не функционирует.
Напомним, международный пункт пропуска планируется ввести в декабре 2026 года. Среди направлений, которые рассматриваются для полетов из Ижевска, — Стамбул, Анталья, Шарм-эш-Шейх, Хургада, Абу-Даби, Ташкент, Бишкек, Худжанд, Ош, Баку, Душанбе и другие точки. Параллельно с этим ведется работа по восстановлению летного сертификата «Ижавиа».