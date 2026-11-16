Росгранстрой проверил проектную документацию пункта пропуска аэропорта Ижевска

Напомним, международный пункт пропуска планируется ввести в декабре 2026 года. Среди направлений, которые рассматриваются для полетов из Ижевска, — Стамбул, Анталья, Шарм-эш-Шейх, Хургада, Абу-Даби, Ташкент, Бишкек, Худжанд, Ош, Баку, Душанбе и другие точки. Параллельно с этим ведется работа по восстановлению летного сертификата «Ижавиа».