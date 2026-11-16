Два сибирских клуба продолжили победные серии в Суперлиге по хоккею с мячом

«Байкальские Соколы», выступающие в Суперлиге после годичного перерыва, победили дома казанскую команду «Ак Барс—Ракета» со счетом 5:0. Хозяева забили три мяча в первом тайме и два — во втором. «Кузбасс», в свою очередь, обыграл кировскую «Родину» (4:1), окончательно сломив сопротивление гостей только в последней четверти матча.