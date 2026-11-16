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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Сибирь

Два сибирских клуба продолжили победные серии в Суперлиге по хоккею с мячом

Кемеровский «Кузбасс» и иркутские «Байкальские Соколы» остались в числе лидеров российской Суперлиги по хоккею с мячом после трех туров чемпионата. Матчи состоялись в минувшие выходные.

Виталий Смольников / Коммерсантъ

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«Байкальские Соколы», выступающие в Суперлиге после годичного перерыва, победили дома казанскую команду «Ак Барс—Ракета» со счетом 5:0. Хозяева забили три мяча в первом тайме и два — во втором. «Кузбасс», в свою очередь, обыграл кировскую «Родину» (4:1), окончательно сломив сопротивление гостей только в последней четверти матча.
Другие сибирские клубы Суперлиги потерпели поражения. Красноярский «Енисей» был разгромлен в Москве местным «Динамо» (2:10). Новосибирский «Сибсельмаш» также крупно проиграл дома первоуральскому «СКА—Уральский Трубник» (0:7).
Абаканские «Саяны» оказали упорное сопротивление в Архангельске «Воднику» (2:4). По данным Федерации хоккея с мячом России, клуб из Хакасии два следующих домашних матча проведет в Красноярске. С такой просьбой к федерации обратились сами «Саяны».

Авторы

  • Валерий Лавский