Маловодье усилило обмеление Дона
Продолжающееся маловодье и восточные ветры осложнили ситуацию на Нижнем Дону в 2026 году. Как сообщили ученые ЮНЦ РАН изданию РБК Ростов, недостаток осадков в бассейне реки и слабое весеннее половодье сократили пополнение Цимлянского водохранилища и сбросы воды в Дон. Ветровые сгоны дополнительно понижают уровень в дельте и устье, создавая риски для судоходства.
При сильном восточном или северо-восточном ветре вода уходит из Таганрогского залива в открытую часть Азовского моря. Уровень в дельте и нижнем течении Дона может снизиться на метр и более. Заведующий лабораторией гидрологии и гидрохимии ЮНЦ РАН Алексей Клещенков отмечает, что такие сгоны характерны для устья реки, однако на фоне продолжительного маловодья, которое наблюдается с 2007 года, их последствия становятся ощутимее.
Данные Южного филиала ВНИРО подтверждают дефицит воды. Максимальный приток в Цимлянское водохранилище весной пришелся на 23 апреля и превысил 1,2 тыс. куб. м в секунду; в 2024 году в те же сроки он достигал 1,67 тыс. куб. м. С 1 марта по конец мая в водохранилище поступило 7,5 куб. км воды против 9 куб. км за аналогичный период 2024 года. Сбросы в нижний Дон с начала года составляли 160–200 куб. м в секунду — более чем на 200 куб. м меньше, чем в 2024 году, и примерно на 60 куб. м меньше, чем в 2025-м.
Летом водность Нижнего Дона оставалась ниже нормы: в июне она составляла около 50%, в июле была на 42% ниже средних значений, а к 18 августа достигла 57% нормы. Сток у станицы Раздорской за январь—июнь составил 6,3 куб. км — примерно на 5 куб. км меньше обычного. Средний объем воды, поступавшей в Азовское море за эти месяцы в 1952–2025 годах, составлял 11,3 куб. км.
В октябре к дефициту воды добавился новый ветровой сгон. Как ранее писал «Коммерсантъ Ростов-на-Дону», Гидрометцентр прогнозировал неблагоприятно низкий уровень у Аксая, Ростова-на-Дону и Азова как минимум до утра 29 октября. Сгон начался 23 октября на фоне восточного ветра. При этом предупреждение о низкой воде не означало закрытия судоходства: сообщений о прекращении движения или новых ограничениях для судов не было.
Навигации также мешает заиление Азово-Донского морского канала и подходов к портам Азов и Ростов-на-Дону. На этих участках регулярно проводят дноуглубительные работы. По данным ЮНЦ РАН, за два десятилетия слой отложений на одном из исследуемых участков достиг 1,5–2 м. Ученые связывают ускорение заиливания с плотинами, которые задерживают сток и замедляют течение, а также с маловодьем и наносами.
В прошлом низкая вода уже останавливала навигацию: в ноябре 2014 года в Азово-Донском бассейне скопилось более 100 судов, а в 2019 году движение на Нижнем Дону приостанавливали на пять суток. В 2026 году летом судоходство по Азово-Донскому каналу фактически остановили по другой причине — после атак беспилотников, сообщал «ДОН 24» со ссылкой на Торгово-промышленную палату Ростовской области. Нынешнее маловодье усиливает нагрузку на навигацию, но не объясняет все случаи ее остановки.