Маловодье усилило обмеление Дона

Данные Южного филиала ВНИРО подтверждают дефицит воды. Максимальный приток в Цимлянское водохранилище весной пришелся на 23 апреля и превысил 1,2 тыс. куб. м в секунду; в 2024 году в те же сроки он достигал 1,67 тыс. куб. м. С 1 марта по конец мая в водохранилище поступило 7,5 куб. км воды против 9 куб. км за аналогичный период 2024 года. Сбросы в нижний Дон с начала года составляли 160–200 куб. м в секунду — более чем на 200 куб. м меньше, чем в 2024 году, и примерно на 60 куб. м меньше, чем в 2025-м.