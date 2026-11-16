Футбольная «Сибирь» вылетела из группы «Золото» Второй лиги
Новосибирская команда заняла седьмое место по итогам осенней части чемпионата
Футбольный клуб «Сибирь» по итогам осенней части чемпионата Второй лиги выбыл из группы «Золото». Решающим оказалось поражение от «Динамо-Владивосток» 15 ноября.
В заключительном 18-м туре первенства «Сибирь» проиграла в своем манеже со счетом 0:1. Единственный мяч гости забили на 25-й минуте. Новосибирцы имели игровое преимущество и несколько хороших возможностей сравнять счет, но не воспользовались ими.
«Опустошены все, и в планы не входило у нас седьмое место занимать»,— признал после игры главный тренер «Сибири» Вячеслав Комков.
В группу «Серебро» отправились команды, занявшие в «Золоте» места с седьмого по десятое. Помимо «Сибири», в их числе «Динамо-Брянск», астраханский «Волгарь» и «Калуга». Вместо них в группе «Золото» весной 2027 года выступят «Зенит-2» (Санкт-Петербург), пермский «Амкар», «Тюмень» и «Торпедо-Миасс».