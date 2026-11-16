Футбольная «Сибирь» вылетела из группы «Золото» Второй лиги

В группу «Серебро» отправились команды, занявшие в «Золоте» места с седьмого по десятое. Помимо «Сибири», в их числе «Динамо-Брянск», астраханский «Волгарь» и «Калуга». Вместо них в группе «Золото» весной 2027 года выступят «Зенит-2» (Санкт-Петербург), пермский «Амкар», «Тюмень» и «Торпедо-Миасс».