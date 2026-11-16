Имущество угольной фабрики «Красная Звезда» в ДНР взыскивает государство
Прокурор ДНР в интересах субъекта в лице Министерства угля и энергетики ДНР подал в Арбитражный суд республики иск к групповой обогатительной фабрики (ГОФ) «Красная Звезда» об истребовании имущества в госсобственность из незаконного владения. Как сказано в определении суда от 10 ноября, речь идет о зданиях площадью около 3 тыс. кв. м, гидротехнических сооружениях площадью свыше 210 тыс. кв. м и оборудовании, включая краны, машины для дробления, двигатели, электрические печи и т. д. Перечень имущества занимает 15 страниц.
Одновременно истец подал ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества, указав, что у ГОФ «Красная Звезда» есть возможность принять меры по его отчуждению, что приведет к нарушению прав ДНР. Суд ходатайство удовлетворил. В числе третьих лиц привлечено ООО «Донуголь» (ранее «Донроссуголь»). Предварительное заседание по делу назначено на 4 декабря.
Руководитель корпоративной практики a. t. Legal Олег Карьков отмечает, что в октябре 2026 года Арбитражный суд Центрального округа уже подтвердил законность истребования 44 наименований имущества ГОФ «Красная Звезда» в собственность ДНР. Суды установили, что право госсобственности возникло на основании законодательства ДНР еще в сентябре 2022 года. Новый иск, добавляет юрист, может быть направлен на возврат оставшейся части производственного комплекса. Дополнительным фактором могло стать намерение компании обратиться с заявлением о банкротстве. В случае возбуждения дела о банкротстве имущественный комплекс фабрики был бы включен в конкурсную массу и подлежал реализации на торгах в интересах кредиторов, поясняет судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев.