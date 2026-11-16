Имущество угольной фабрики «Красная Звезда» в ДНР взыскивает государство

Руководитель корпоративной практики a. t. Legal Олег Карьков отмечает, что в октябре 2026 года Арбитражный суд Центрального округа уже подтвердил законность истребования 44 наименований имущества ГОФ «Красная Звезда» в собственность ДНР. Суды установили, что право госсобственности возникло на основании законодательства ДНР еще в сентябре 2022 года. Новый иск, добавляет юрист, может быть направлен на возврат оставшейся части производственного комплекса. Дополнительным фактором могло стать намерение компании обратиться с заявлением о банкротстве. В случае возбуждения дела о банкротстве имущественный комплекс фабрики был бы включен в конкурсную массу и подлежал реализации на торгах в интересах кредиторов, поясняет судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев.