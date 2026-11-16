АО «Кортекс» получило разрешение на строительство офисного здания в Перми
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АО «Кортекс» получило разрешение на строительство офисного здания со встроенной автопарковкой по адресу ул. Пермская, 31, рядом с МФК «Москва». Об этом сообщается в реестре выданных разрешений на строительство.
АО «Кортекс» контролируется Геннадием Кузнецовым. Одним из наиболее известных пермских проектов девелопера является многофункциональный комплекс «Москва» на ул. Пермской, 33. На месте незавершенного здания в центре города был построен премиальный комплекс с клубным домом, офисами, торговыми помещениями и подземной парковкой. В МФК структуры Геннадия Кузнецова открыли фитнес-клуб World Class с бассейном (длина дорожек 25 м) на площади 3,5 тыс. кв. м.
Также в 2025 году АО «Кортекс» собиралось построить первый центр падела в Перми. Параметры проекта не озвучивались, в 2025 году в компании «Кортекс» подтвердили информацию о планах по запуску нового проекта и добавили, что идет подбор подходящего земельного участка для строительства. В 2026 году Геннадий Кузнецов отказался комментировать планы в отношении этого проекта, сославшись на конфиденциальность.