АО «Кортекс» получило разрешение на строительство офисного здания в Перми

Также в 2025 году АО «Кортекс» собиралось построить первый центр падела в Перми. Параметры проекта не озвучивались, в 2025 году в компании «Кортекс» подтвердили информацию о планах по запуску нового проекта и добавили, что идет подбор подходящего земельного участка для строительства. В 2026 году Геннадий Кузнецов отказался комментировать планы в отношении этого проекта, сославшись на конфиденциальность.