Новосибирские волейболисты сохранили лидерство в Суперлиге после седьмого тура
«Локомотив» обыграл «Енисей» на своей площадке
В волейбольном сибирском дерби «Локомотив» оказался сильнее красноярского «Енисея». Матч мужской российской Суперлиги состоялся в Новосибирске 15 ноября.
Хозяева выиграли со счетом 3:0 (25:18, 26:24, 25:20). Капитан сибиряков Федор Воронков набрал 16 очков.
В другом матче седьмого тура «Кузбасс» на домашней площадке обыграл «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:2. В четырех сетах из пяти итоговый разрыв в счете составил два очка. В решающем тай-брейке кемеровчане вырвали победу со счетом 16:14.
После семи матчей «Локомотив» с шестью победами идет на первом месте в турнирной таблице. На очко от новосибирцев отстает московское «Динамо», на два — санкт-петербургский «Зенит» и «Зенит-Казань».