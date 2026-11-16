Треть компаний не планирует выплачивать сотрудникам тринадцатую зарплату
По итогам 2026 года число компаний, которые не будут выплачивать сотрудникам новогоднюю премию, или тринадцатую зарплату, вырастет. Это следует из данных опроса SuperJob, участие в котором приняли представители более 1 тыс. компаний и 1,6 тыс. работающих россиян из всех федеральных округов РФ. Доля предприятий, не планирующих поощрять работников таким образом в этом году, составляет 32% всех опрошенных против 28% в 2025-м и 23% в 2024 году. Выплатить премию всем сотрудникам готовы 24% компаний — столько же, сколько год назад, но меньше, чем в 2024-м (30%). Выборочные выплаты планируют 14% опрошенных против 18% в 2025 году.
Опрошенные сотрудники оценивают свои перспективы получения бонуса чуть более оптимистично, при этом доля тех, кто его не ожидает, оказалась самой низкой за последние три года. Если два года назад таких было 42%, в 2025 году — 40%, то теперь — только 36%. Доля сообщивших, что в их компаниях таких выплат вовсе не бывает, также несколько снизилась — с 35% до 32%. При этом растет доля респондентов, которые полагают, что отсутствие выплат обусловлено нестабильным экономическим положением компании,— с 8% до 13%.
Работники до 35 лет ожидают премию чаще (42% опрошенных), чем респонденты старшего возраста (33–36%). Получающие до 100 тыс. руб. (32%) надеются на выплаты реже, чем обладатели большего дохода (35–36%).
Среди тех, кто рассчитывает на тринадцатую зарплату или премию, 15% отложат ее на накопления. Еще 14% направят выплату на погашение кредитов и долгов, 13% — на отпуск и путешествия, 11% — на нужды семьи, 8% — потратят на себя, 7% — на подарки. По 5% респондентов планируют потратить деньги на образование или ремонт.