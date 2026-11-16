Треть компаний не планирует выплачивать сотрудникам тринадцатую зарплату

Опрошенные сотрудники оценивают свои перспективы получения бонуса чуть более оптимистично, при этом доля тех, кто его не ожидает, оказалась самой низкой за последние три года. Если два года назад таких было 42%, в 2025 году — 40%, то теперь — только 36%. Доля сообщивших, что в их компаниях таких выплат вовсе не бывает, также несколько снизилась — с 35% до 32%. При этом растет доля респондентов, которые полагают, что отсутствие выплат обусловлено нестабильным экономическим положением компании,— с 8% до 13%.