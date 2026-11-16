Крупный склад горит в Барнауле

По предварительной информации, в помещении хранились хозяйственные товары. Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м. Тушение осложнено большим количеством горючих материалов внутри склада. На месте работают 77 человек и 19 единиц техники, а также девять звеньев газодымозащитной службы.