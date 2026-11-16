Хоккейная «Сибирь» проиграла московскому «Динамо» в домашнем матче
В чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» уступила московскому «Динамо». Матч состоялся на «Сибирь-Арене» 15 ноября.
Уже после первого периода хозяева уступали соперникам три шайбы. После столь неудачного отрезка тренерский штаб «Сибири» сменил голкипера — место в воротах занял Антон Красоткин вместо Михаила Бердина.
Антон Красоткин в этом матче не пропустил, но и сравнять счет новосибирцы не смогли. Лишь Егор Аланов отквитал одну шайбу, и этот гол стал для него первым в КХЛ.
Итоговый счет — 1:3. При этом хозяева сделали значительно больше бросков по воротам (61:28). «Сибирь» осталась на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Отставание от идущего десятым владивостокского «Адмирала» составляет три очка.