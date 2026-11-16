Баскетбольный ЧБК подписал контракт с защитником Артемом Комоловым
соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона
Челябинский баскетбольный клуб ЧБК объявил о подписании соглашения с 33-летним атакующим защитником Артемом Комоловым. Контракт рассчитан до конца текущего сезона.
194-сантиметровый Комолов — воспитанник московской школы «Тринта», после которой перешел в систему ЦСКА. Профессиональную карьеру начал в «Автодоре» из Саратова, также выступал за санкт-петербургский «Зенит», екатеринбургский «Урал», БК «Сахалин», «Нижний Новгород», казанский «УНИКС», ЦСКА. Предыдущий сезон игрок провел в московском МБА-МАИ.
В активе игрока — «серебро» (сезон 2023–24) и три «бронзы» (сезоны 2021–22, 2022–23, 2024–25) Единой лиги ВТБ, чемпионство в Суперлиге (сезон 2015–16), Кубок России (сезон 2025–26). В составе сборной России Комолов становился обладателем Кубка Станковича (2014) и бронзовым призером Универсиады (2015).
«После анализа начальной части чемпионата, а также с учетом травмы Даниила Зиборова, который выбыл на долгий срок, стало очевидно, что нам требуется усиление. Нам нужен был игрок, который обладает хорошими защитными навыками и опытом игры на высоком уровне. Артем Комолов как раз обладает этими качествами. Он играл за сборную России и выступал за команды–лидеры Единой лиги ВТБ. Надеемся, что Артем быстро наберет игровые кондиции и будет приносить пользу нашей команде»,— прокомментировал подписание контракта спортивный директор ЧБК Сергей Доманов.
ЧБК лидирует в чемпионате Суперлиги России, одержав восемь побед в девяти проведенных матчах.