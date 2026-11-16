Баскетбольный ЧБК подписал контракт с защитником Артемом Комоловым

«После анализа начальной части чемпионата, а также с учетом травмы Даниила Зиборова, который выбыл на долгий срок, стало очевидно, что нам требуется усиление. Нам нужен был игрок, который обладает хорошими защитными навыками и опытом игры на высоком уровне. Артем Комолов как раз обладает этими качествами. Он играл за сборную России и выступал за команды–лидеры Единой лиги ВТБ. Надеемся, что Артем быстро наберет игровые кондиции и будет приносить пользу нашей команде»,— прокомментировал подписание контракта спортивный директор ЧБК Сергей Доманов.