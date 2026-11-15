МЭА: предложение нефти увеличилось в октябре до 105,4 млн баррелей в сутки
Рынок нефти в октябре продемонстрировал первые признаки «выравнивания», оценило Международное энергетическое агентство в вышедшем 13 ноября ежемесячном докладе. Мировое предложение нефти увеличилось в октябре на 2,3 млн баррелей в сутки (б/с) к сентябрю — до 105,4 млн б/с — и оказалось выше среднего в этом году уровня спроса в 102,3 млн б/с. «На нефтяном рынке наблюдаются первые признаки восстановления баланса: мировое предложение нефти впервые с начала войны в Иране превысило спрос»,— отмечает агентство.
Этому способствовало увеличение нефтяного экспорта из стран Персидского залива: в октябре его объем без учета Омана (не включен в выборку, так как его нефтяные терминалы расположены за пределами Ормузского пролива) увеличился на 950 тыс. б/с к сентябрю — до 18,4 млн б/с. Однако говорить о полном восстановлении рынка еще рано: объем поставок на 26% меньше довоенного уровня, отмечает МЭА.
Увеличение поставок отчасти связано со снижением нефтяных котировок с пиковых уровней. По данным МЭА, стоимость нефти North Sea Dated снизилась на 32% — со $136 за баррель с пика 8 октября до $93 на момент подготовки ноябрьского доклада.