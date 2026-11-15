МЭА: предложение нефти увеличилось в октябре до 105,4 млн баррелей в сутки

Этому способствовало увеличение нефтяного экспорта из стран Персидского залива: в октябре его объем без учета Омана (не включен в выборку, так как его нефтяные терминалы расположены за пределами Ормузского пролива) увеличился на 950 тыс. б/с к сентябрю — до 18,4 млн б/с. Однако говорить о полном восстановлении рынка еще рано: объем поставок на 26% меньше довоенного уровня, отмечает МЭА.