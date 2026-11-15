Мировые инвесторы вложили в фонды акций США почти $64 млрд за неделю
Международные инвесторы продолжают активно наращивать вложения в рисковые фонды акций. По оценке “Ъ”, основанной на данных отчета Bank of America (BofA), который учитывает сведения Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), клиенты таких фондов вложили за неделю, закончившуюся 11 ноября, немногим более $98 млрд, улучшив результат предшествующей недели, который был вторым за все время наблюдений, почти на $9 млрд. Больший объем средств инвестировался в акции лишь во вторую декаду июня на фоне IPO SpaceX ($120 млрд).
Минувшая неделя стала пятой подряд, когда мировые инвесторы увеличивали вложения в фонды акций более чем на $50 млрд. За это время объем чистых инвестиций составил $364 млрд — это лучший результат за все время наблюдений. Всего с начала года такие покупки составили почти $1,3 трлн — это вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Однако если в предыдущие недели главными бенефициарами привлечений выступали фонды Китая, то теперь им на смену пришли фонды США. По данным EPFR, нетто-приток средств в страновые фонды КНР и США составил в чистом виде $1,1 млрд и $63,6 млрд соответственно против $34,5 млрд и $31,7 млрд на предшествующей неделе. К тому же объем инвестиций в акции американских компаний стал максимальным с июньского ажиотажа вокруг размещения акций компании Илона Маска.