Мировые инвесторы вложили в фонды акций США почти $64 млрд за неделю

Минувшая неделя стала пятой подряд, когда мировые инвесторы увеличивали вложения в фонды акций более чем на $50 млрд. За это время объем чистых инвестиций составил $364 млрд — это лучший результат за все время наблюдений. Всего с начала года такие покупки составили почти $1,3 трлн — это вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года.