«Эйлер»: цены на российскую сталь продолжат расти благодаря внутреннему спросу

В 2027 году, ожидают аналитики, цены на горячекатаный прокат на внутреннем рынке могут вырасти до $640 за тонну (EXW) в среднем, экспортные предложения в портах — до $550 за тонну (FOB). Котировки арматуры у производителей останутся на уровне $580 за тонну (EXW). Как отмечается в обзоре «Эйлер», в сентябре потребление стали в России продолжило расти двузначными темпами, увеличившись на 12% год к году, но производство прибавило только 2%, в том числе из-за ограничений на поставки через Черное море.