Порыв трубопровода оставил девять домов Таганрога без отопления
В Таганроге продолжаются работы на месте порыва трубопровода. Без отопления временно остаются жители домов по улице П. Тольятти, 18, 18/1, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4 и 20/5, сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.
Специалисты работают круглосуточно, однако доставка необходимого оборудования заняла больше времени, чем планировалось, из-за чего график ремонтных работ скорректирован. Полное восстановление теплоснабжения по этим адресам ожидается 16 ноября.
Кроме того, в связи с ремонтом тепловой сети по улице Щаденко, 19а, ограничивалась подача тепла по адресам: Щаденко, 19а, 19б, 20а и 20б. Работы завершены, тепло должно вернуться в квартиры в ближайшее время.