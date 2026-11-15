Порыв трубопровода оставил девять домов Таганрога без отопления

Кроме того, в связи с ремонтом тепловой сети по улице Щаденко, 19а, ограничивалась подача тепла по адресам: Щаденко, 19а, 19б, 20а и 20б. Работы завершены, тепло должно вернуться в квартиры в ближайшее время.