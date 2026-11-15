«Шинник» сыграл вничью с «Сочи» на выезде
Ярославский «Шинник» сыграл вничью с «Сочи» в гостевом матче 19-го тура Лиги PARI. Встреча на стадионе «Фишт» 15 ноября завершилась со счетом 0:0.
В стартовом составе хозяев вышли сразу три бывших футболиста «Шинника» — вратарь Тимофей Митров, защитник Олег Кожемякин и Захар Федоров. Митров начинал нынешний сезон в ярославской команде, Кожемякин и Федоров выступали за нее ранее.
Большую часть матча инициативой владели сочинцы. «Шинник» сосредоточился на обороне, но несколько раз создавал угрозу у ворот соперника. В одном из эпизодов Илья Азявин пробил с близкого расстояния, однако не попал в створ. После удара головой одного из игроков «Сочи» мяч угодил в перекладину.
Во втором тайме хозяева продолжили атаковать. Вратарь ярославцев Никита Янович несколько раз спас команду, в том числе перевел мяч в перекладину. В концовке «Сочи» получил право на опасный штрафной, но реализовать его не смог.
После этой встречи «Шинник» набрал 27 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Сочи» с 33 очками располагается на четвертой строчке.
Следующий матч ярославцы проведут дома 21 ноября против нижнекамского «Нефтехимика».