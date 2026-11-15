«Шинник» сыграл вничью с «Сочи» на выезде

Большую часть матча инициативой владели сочинцы. «Шинник» сосредоточился на обороне, но несколько раз создавал угрозу у ворот соперника. В одном из эпизодов Илья Азявин пробил с близкого расстояния, однако не попал в створ. После удара головой одного из игроков «Сочи» мяч угодил в перекладину.