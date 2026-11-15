Пермские фигуристы выиграли Гран-при в Омске

Пермская пара Таисия Щербинина — Артем Петров выиграла пятый этап Гран-при России «Сердце Сибири» в Омске. Сумма баллов за две программы составила 198,10 балла. Второе место также заняла пермская пара Юлия Артемьева — Алексей Брюханов, набрав 187,62 балла за обе программы. Третье место заняла пара из Санкт-Петербурга Анна Карпук — Илья Миронов с баллом 186,57.