Пермские фигуристы выиграли Гран-при в Омске
Пермская пара Таисия Щербинина — Артем Петров выиграла пятый этап Гран-при России «Сердце Сибири» в Омске. Сумма баллов за две программы составила 198,10 балла. Второе место также заняла пермская пара Юлия Артемьева — Алексей Брюханов, набрав 187,62 балла за обе программы. Третье место заняла пара из Санкт-Петербурга Анна Карпук — Илья Миронов с баллом 186,57.
Напомним, после короткой программы Таисия Щербинина и Артем Петров лидировали с баллом 70,18, а Юлия Артемьева и Алексей Брюханов занимали четвертое место, набрав 67,84 балла. Обе пермские пары тренируются в Перми под руководством Павла Слюсаренко в спортивной школе олимпийского резерва «Старт».
Таисия Щербинина — Артем Петров являются победителями IV Российско-китайских молодежных зимних игр и серебряными призерами Первенства России среди юниоров 2025 года. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов в октябре выиграли этап Гран-при России в Казани.