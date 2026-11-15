Челябинский «Трактор» разгромил СКА в Санкт-Петербурге

Вторая двадцатиминутка прошла с преимуществом «Трактора», которое выразилось в двух заброшенных шайбах. Обе на счету лучшего снайпера челябинцев Нейтана Легаре. В третьем периоде Максим Джиошвили довел преимущество «Трактора» до трех шайб. А под конец основного времени защитник «черно-белых» Сергей Телегин установил окончательный счет матча. 5:1 — уверенная победа челябинцев.