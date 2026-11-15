Челябинский «Трактор» разгромил СКА в Санкт-Петербурге
Две шайбы на счету Нейтана Легаре
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» встречался в гостях с санкт-петербургским СКА.
В первом периоде счет открыли челябинцы — точный бросок после неожиданного отскока шайбы удался форварду «Трактора» Андрею Матюшину. Шайба стала для нападающего первой в КХЛ и в основном составе «Трактора». СКА удалось сравнять счет — гол на счету Никиты Дишковского.
Вторая двадцатиминутка прошла с преимуществом «Трактора», которое выразилось в двух заброшенных шайбах. Обе на счету лучшего снайпера челябинцев Нейтана Легаре. В третьем периоде Максим Джиошвили довел преимущество «Трактора» до трех шайб. А под конец основного времени защитник «черно-белых» Сергей Телегин установил окончательный счет матча. 5:1 — уверенная победа челябинцев.
После 27 проведенных матчей «Трактор» набрал 29 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.