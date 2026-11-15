В Минобороны объяснили “Ъ” новый механизм сопровождения военного экспорта
Указ, подписанный Владимиром Путиным 2 ноября, вносит изменения в положения о Минобороны и о Генеральном штабе. Военное ведомство получит право в установленном им же порядке согласовывать тактико-технические требования к образцам вооружения и военной техники (ВВТ), которые российские компании разрабатывают без технических заданий государственного заказчика и планируют вывозить за рубеж. Также Минобороны установит критерии отнесения вывозимой продукции к ВВТ и порядок выдачи заключений по запросам федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, указ уточняет полномочия военного ведомства по согласованию характеристик и экспортной комплектации продукции, планируемой к вывозу.
Как пояснил “Ъ” Василий Осьмаков, отвечающий в том числе за инновационную деятельность и гражданско-военную интеграцию, действующая система ВТС ориентирована прежде всего на экспорт продукции, состоящей на вооружении страны-производителя и созданной при непосредственном участии государственного заказчика. «Но есть огромный пласт номенклатуры, которая не состоит на вооружении. Более того, не вся продукция, даже успешно проявившая себя в ходе СВО, в том числе БПЛА, относится к ВВТ»,— отметил замминистра.