В Минобороны объяснили “Ъ” новый механизм сопровождения военного экспорта

Как пояснил “Ъ” Василий Осьмаков, отвечающий в том числе за инновационную деятельность и гражданско-военную интеграцию, действующая система ВТС ориентирована прежде всего на экспорт продукции, состоящей на вооружении страны-производителя и созданной при непосредственном участии государственного заказчика. «Но есть огромный пласт номенклатуры, которая не состоит на вооружении. Более того, не вся продукция, даже успешно проявившая себя в ходе СВО, в том числе БПЛА, относится к ВВТ»,— отметил замминистра.