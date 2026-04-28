В НАТО решили не частить

В Североатлантическом альянсе задумались об отказе от традиции в обязательном порядке проводить ежегодные встречи лидеров. Об этом агентству Reuters рассказали сразу шесть источников из числа дипломатов стран-членов НАТО. Во многом к этому альянс подталкивает желание избежать потенциально непростого мероприятия с участием президента США Дональда Трампа в 2028 году — в последний год его второго президентства.

Марк Рютте

На протяжении 77-летней истории НАТО частота проведения саммитов альянса варьировалась. Например, за все годы холодной войны Североатлантический альянс провел всего восемь встреч в верхах. Однако с лета 2021 года лидеры стран-членов НАТО стали встречаться каждое лето, и это быстро превратилось в традицию, которую с тех пор не нарушали.

Теперь же в НАТО решили снизить частоту встреч и постепенно свести на нет практику ежегодных саммитов.

Об этом вечером 27 апреля сообщило агентство Reuters.

Предстоящий нынешним летом саммит в Анкаре, намеченный на 7–8 июля, подготовка к которому идет полным ходом, разумеется, трогать не стали.

Саммит 2027 года, который по правилу ротации будет принимать Албания, предварительно задумали передвинуть на осень будущего года. А вот в 2028 году саммит НАТО, по признанию ряда дипломатов, вообще хотели бы не проводить.

В первую очередь потому, что это будет год президентских выборов в США и последний год пребывания на посту главы Белого дома Дональда Трампа. Не будет встречи — не будет и напряженного выяснения отношений с тем, кто не раз трепал партнерам нервы, рассудили в альянсе.

При этом все собеседники агентства оговорились, что никаких решений никто пока не принимал, и окончательное слово останется за генсеком НАТО Марком Рютте.

Отчасти стремление отойти от практики ежегодных встреч лидеров стран-членов Североатлантического альянса (а их насчитывается уже 32) продиктовано соображениями целесообразности и желанием снять бюрократическую нагрузку со стран-членов.

Как справедливо подметили некоторые дипломаты, ежегодные саммиты оказывают давление на лидеров, требуя от них каждый раз демонстрировать некие конкретные и впечатляющие результаты, а это отвлекает от долгосрочного планирования. «Лучше иметь меньше саммитов, чем плохие саммиты. У нас и так много работы, мы знаем, что нам нужно делать»,— пояснил Reuters один из собеседников.

Но куда более убедительной мотивацией отказаться от традиционного графика натовских мероприятий в верхах все-таки стал фактор Трампа.

Еще в свой первый президентский срок американский лидер то и дело устраивал на натовских встречах выволочки партнерам США по НАТО за недостаточные расходы на оборону. На саммите 2018 года Трамп даже грозился демонстративно покинуть встречу досрочно в знак недовольства союзниками по вопросу финансового бремени.

«Если бы Трамп выполнил свою угрозу покинуть саммит в знак протеста, нам пришлось бы собирать осколки разрушенного НАТО»,— описал те события бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах, вышедших в 2025 году.

В прошлом году на саммите в Гааге Дональд Трамп вновь выдвинул союзникам по НАТО финансовые претензии, потребовав от государств-членов увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Эта цель была партнерами частично поддержана: как раз тогда члены альянса согласились в скором будущем тратить 3,5% от ВВП на основные оборонные нужды и 1,5% на более широкие инвестиции в безопасность. Это позволило саммиту завершиться если не на позитивной ноте, то как минимум без ощущения явного трансатлантического раскола.

И это притом что программа саммита НАТО в Гааге в 2025 году и так была сокращена всего до одной сессии продолжительностью 2,5 часа, чтобы избежать ситуации с преждевременным уходом американского лидера, известного своей нелюбовью к длинным заседаниям, как это случилось незадолго до того со встречей «Большой семерки» в Канаде.

Нынешний год для союзников по НАТО и вовсе оказался своего рода водоразделом. И вновь из-за действий главы Белого дома.

Едва пережив кризис вокруг Гренландии (автономной территории члена НАТО Дании), европейские союзники столкнулись с новым — уже из-за войны в Иране.На фоне нежелания европейцев втягиваться в «не свою войну» и открытого отказа ряда стран Европы содействовать военным операциям Штатов против Тегерана Дональд Трамп вновь принялся разносить союзников в пух и прах.

Американский лидер стал все чаще угрожать выходом США из альянса, который он назвал «бумажным тигром».

А на прошлой неделе стало известно, что в числе прочих «наказаний» партнеров за слабую поддержку иранской кампании Вашингтон допускает приостановку членства в НАТО Испании, чей премьер Педро Санчес зарекомендовал себя главным критиком действий США.

Наталия Портякова