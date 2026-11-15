«Стрела-Ак Барс» стала серебряным призером чемпионата России по регби-7

Казанская команда выиграла четвертый тур, который прошел в Сочи. В полуфинале казанцы обыграли «Заставу-7» со счетом 33:0, а в финале победило «Динамо» — 24:0. Несмотря на победу в двух заключительных турах, «Стрела-Ак Барс» стала серебряным призером турнира по сумме всех этапов.